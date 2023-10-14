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Фрекен Бок проморгала: этот ляп в «Карлсоне» никто и не заметил

14 октября 2023 14:30
Фрекен Бок проморгала: этот ляп в «Карлсоне» никто и не заметил

Не показывайте его учителям русского языка.

Говорить грамотно и правильно — это легко лишь на первый взгляд. Русский язык полон сложностей и исключений из правил. Знать все эти тонкости дано лишь немногим. Неудивительно, что речевые ошибки то и дело звучат в кино и мультфильмах, постепенно превращаясь в норму.

В мультике «Карлсон вернулся» главный герой веселится от души и вовлекает в свои проделки Малыша. За парочкой должна приглядывать «домомучительница» фрекен Бок. Правда, кое-что суровая воспитательница не смогла учесть. Грозная мадам не услышала очевидную орфоэпическую ошибку в репликах Карлсона.

Фраза «А мы тут, знаете, все плюшками бАлуемся» стала культовой. Благодаря веселому мужчине с пропеллером миллионы детей запомнили неверный вариант постановки ударения. В данном случае он падает на второй слог: «балУемся». А не на первый, как считают многие.

Фото: Кадр из мультфильма «Карлсон вернулся» (1970)
Алла Новикова
Алла Новикова
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