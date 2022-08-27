Французские астрологи назвали самые умные знаки зодиака: их всего 2

Среди двенадцати знаков зодиака только два могут похвастаться умом от природы. К такому выводу пришли астрологи французского портала Peopleactmagazine. Рассказываем, кому же в зодиакальном круге достались почетные лавры умников и умниц.

Рак

Самым умным знаком, согласно мнению французских астрологов, считается Рак. Уроженцы этого водного знака обладают удивительной проницательностью и интуицией. Они легко могут “считывать” других людей, видеть насквозь их мотивы и цели. Хорошо развитое шестое чувство в сочетании со здравомыслием позволяет Ракам с легкостью избегать неприятных ситуаций и конфликтов – они всегда чувствуют, когда не стоит ввязываться, что позволяет им сберечь и время, и нервные клетки.

Окружающие удивляются этой способности и даже завидуют ей.

Кроме того, Раки обладают не только житейской, но и ученой мудростью. Они довольно быстро усваивают новые знания, им ничего не стоит выучить иностранный язык или получить азы программирования. Представители знака схватывают информацию на лету, помимо прочего, из них получаются не только талантливые ученики, но и учителя. Раки могут объяснить другому человеку абсолютно все, найдут общий язык даже со сложным подопечным и помогут освоить знания. Потому они часто выбирают профессию школьного учителя или преподавателя в вузе.

Телец

Представители земного знака славятся своей рациональностью. Тельцы не привыкли жить моментом, пренебрегать правилами в пользу сиюминутного удовольствия, а это уже свидетельствует об их уме. Они с удовольствием планируют свое будущее – на сегодня, на год, на десятилетие. Но, в отличие от многих знаков, которые на этом все и заканчивают, Тельцы не ленятся, а ищут способы воплотить в жизнь даже самые безумные свои замыслы.

Если уроженец знака совершает какой-то поступок, можно быть уверенным, что он хорошо все обдумал и взвесил.

Тельцы – отличные стратеги. Они никогда не бросаются в омут с головой, а тщательно продумывают каждый свой шаг. Если кто-то может положиться на волю судьбы или случая, то представитель земного знака не станет гадать на кофейной гуще, а возьмет все в свои руки. Смекалки Тельцам не занимать – при минимуме средств и возможностей они способны воплотить любой свой проект. А в форс-мажорных ситуациях их гибкий и рациональный ум помогает выйти из положения с минимальными потерями.