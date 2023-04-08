Фотошопом уже не скроешь: преображение советской Мэри Поппинс ошарашило народ

Наталья Андрейченко прославилась на всю страну благодаря роли легендарной Мэри Поппинс. Актриса блистательно сыграла загадочную няню, летающую с зонтиком.

Ради этого образа Наталье пришлось сильно похудеть. За две недели из пухлощекой пышки она превратилась в элегантную и статную леди. С этого момента Андрейченко буквально заболела собственной внешностью. Молодая Наталья могла похвастаться изящными и аккуратными чертами, которые придавали ее образу особого шарма. Но сегодня от той утонченной леди ничего не осталось.

Недавно Андрейченко поделилась фото в соцсетях и шокировала подписчиков своей внешностью. Ее лицо стало перетянутым и неживым, а мимика выглядит вымученной. Такие жуткие метаморфозы не скроет даже фотошоп.

Виной всему стали уколы красоты и бесконечные операции, которыми Наталья чрезмерно увлеклась. Пользователи Сети не могут поверить, что теперь их любимая актриса стала похожа на мумию: «Боже, как вы испортили свое лицо!», «Что же вы с собой сотворили?», «А какая красивая была раньше».