Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Поклонники не смогли скрыть удивление при виде семейных снимков.
Оксана Акиньшина стала женой продюсера Арчила Геловани в 2012 году, а уже спустя год на свет появился их сын Костя. Дочь Эмми родилась в 2017 году, но спустя шесть лет совместной жизни супруги предпочли расстаться.
Дети знаменитостей остались жить с отцом, а Акиньшина старается проводить с ними все свое свободное время. Так, несколько дней назад она отправилась в отпуск в Италию с Костей и Эмми. В своем блоге артистка поделилась фотоотчетом, на котором гуляет с детьми по живописным улочкам Венеции.
Подписчики не смогли пройти мимо публикации, однако многих кадры неприятно удивили. Как считают фанаты, Костя и Эмми совершенно не похожи на свою мать, поэтому их родство невозможно определить по фото.
«Вообще не похожи... Видимо, все в папу», «Сын — копия отца», «Вылитые папа, от мамы ничего совсем нет», — делятся мнением пользователи Сети.