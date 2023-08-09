Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица

Оксана Акиньшина стала женой продюсера Арчила Геловани в 2012 году, а уже спустя год на свет появился их сын Костя. Дочь Эмми родилась в 2017 году, но спустя шесть лет совместной жизни супруги предпочли расстаться.

Дети знаменитостей остались жить с отцом, а Акиньшина старается проводить с ними все свое свободное время. Так, несколько дней назад она отправилась в отпуск в Италию с Костей и Эмми. В своем блоге артистка поделилась фотоотчетом, на котором гуляет с детьми по живописным улочкам Венеции.

Подписчики не смогли пройти мимо публикации, однако многих кадры неприятно удивили. Как считают фанаты, Костя и Эмми совершенно не похожи на свою мать, поэтому их родство невозможно определить по фото.