Фото с тайной свадьбы Верника оказались в Сети: вот кого прятал актер от публики

Игорь Верник, несмотря на свою популярность, старается держать личную жизнь в тайне. Он не рассказывает поклонникам о романах и никогда не отвечает на вопросы журналистов на эту тему. А не так давно артист сыграл свадьбу, о которой фанаты узнали лишь благодаря его брату Вадиму.

Так, в социальных сетях Вадим Верник опубликовал трогательный пост, в котором можно увидеть и его брата, и невесту. В подписи же он поздравил молодоженов с праздником.

Как оказалось, третьей супругой знаменитости, которую он старательно скрывал от публики, стала продюсер Наталия Шнейдерова. В течение многих лет она занимается кинопроизводством и может похвастаться уже тремя статуэтками «ТЭФИ». При этом Наталия полностью разделяет убеждения мужа и совсем не стремится к публичности.

Пользователи Сети остались в восторге от неожиданных новостей. Они осыпали молодоженов комплиментами на странице Вадима Верника. При этом сами супруги до сих пор никак не прокомментировали ситуацию.