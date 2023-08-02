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Фото обнажившегося Кучеры спровоцировало споры в Сети: его тело выглядит нестандартно

2 августа 2023 09:45
Фото обнажившегося Кучеры спровоцировало споры в Сети: его тело выглядит нестандартно

Мнения о внешности разделились.

Телеведущий Оскар Кучера поделился в социальных сетях снимком, вызвавшим большой ажиотаж у подписчиков. На фото 48-летний мужчина предстал полуобнаженным — из одежды на нем только ярко-зеленые шорты.

В комментариях мнения пользователей разделились на два радикально противоположных. Одни восхищаются подкачанной фигурой шоумена и считают, что для своих лет он выглядит просто отлично. На фоне своих ровесников, многие из которых уже обзавелись солидным пузиком, ведущий поражает россиянок.

«Красавец-мужчина», — заявляют поклонницы Кучеры.

Но нашлись и те, кто не оценил «обнаженку» Оскара по достоинству. Многие пользователи заявили, что Кучера сильно постарел и перестал быть таким красавчиком, как раньше. Испортил впечатление и неровный загар артиста — кажется, что он забыл о защите от солнца и немного обгорел на пляже.

Фото обнажившегося Кучеры спровоцировало споры в Сети: его тело выглядит нестандартно
Фото: Legion-Media, соцсети, Youtube/@FAMETIMETV
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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