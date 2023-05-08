Фото Марии Мироновой с малолетним сыном потрясло народ: причина в одном

Дочь легендарного Андрея Миронова Мария редко делится семейными снимками. Но совсем недавно актриса в порядке исключения выложила в соцсети фото с маленьким сыном Федей, и ее пост вызвал бурную реакцию.

Младшему наследнику Мироновой три года. Мария родила мальчика от своего четвертого избранника Андрея Сороки. К слову, он является ровесником старшего сына актрисы.

Миронова долго скрывала факт своего замужества.

Лишь в 2019 году общественность узнала, что у Марии не только есть спутник жизни, но и новорожденный сын. Однако с тех пор актриса так и не показала лицо ребенка. Вот и на последнем снимке можно увидеть только затылок Федора. Но внимание подписчиков привлек не мальчик, а сама Миронова.

Многие отметили, что 49-летняя Мария выглядит как бабуля ребенка, а не его мама. Они написали, что немолодая актриса слишком поздно родила своего второго сына. Именно поэтому фото произвело такой фурор в Сети. Но нашлись и те, кто заступились за актрису. Поклонники написали, что не все так шикарно выглядят в 49 лет, как Мария.