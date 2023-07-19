Фото легендарной Джейн Биркин накануне гибели ужаснут любого: что она с собой сотворила

Совсем не та красотка с манящим взглядом.

16 июля весь мир потрясла новость о смерти 76-летней Джейн Биркин, иконы стиля и легенды европейского кино. Тело актрисы было найдено в ее квартире, никаких подробностей пока не сообщается.

Биркин начала свой карьерный путь в разгар 60-х. Англичанке Джейн удалось заполучить роль во французском фильме «Слоган», где она снялась с легендарным музыкантом Сержем Генсбуром. Это положило начало их громкому роману. Эпатажные артисты прожили вместе десять лет. В этом неофициальном союзе родилась дочь Шарлотта, которая прославится как главная звезда фильмов Ларса фон Триера.

Отношения Биркин и Генсбура разрушились из-за алкоголизма шансонье. Через несколько лет Сержа не стало, что сильно травмировало Джейн. Здоровье актрисы пошатнулось.

Последние годы жизни Биркин практически перестала следить за собой. Она располнела и превратилась в неухоженную старушку. В ней было невозможно узнать ту стильную красавицу с манящим взглядом.

Вот что пишут о метаморфозах актрисы ее поклонники: