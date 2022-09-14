Фото: как выглядит та самая Зина из песни Владимира Высоцкого

«А у тебя подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим» — эти строчки из песни Владимира Высоцкого знакомы каждому его фанату. Но далеко не все они догадывались, к кому обращался в композиции «Диалог у телевизора» знаменитый бард. Оказалось, что героиней была реально существовавшая актриса Зинаида Славина. Она вместе с Высоцким выступала в Театре на Таганке.

Владимир никогда не скрывал, что восхищался красотой и талантом партнерши и называл ее любимой театральной звездой. Их дуэт стал украшением спектакля «Добрый человек из Сезуана». При этом, никакого романа в жизни между коллегами не было. Даже милую деталь — вязанье — Высоцкий подметил у Зинаиды: она бралась за спицы в любой перерыв между репетициями.

Карьера в кино у Славиной не задалась, зато на сцене театра она блистала вплоть до пожилого возраста. Замуж актриса вышла в возрасте 45 лет за мужчину, который не мел отношения к искусству. 79-летняя Зинаид скончалась в 2019 году, пережив своего близкого друга Высоцкого почти на 40 лет.