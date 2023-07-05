Фото дочери звезды «Громовых» растрогает до слез: отец свою копию не увидит

Василий Лыкшин оказался в кино случайно. Он рос в детском доме, а затем попал в спецучреждение для несовершеннолетних, где его заметила режиссер Светлана Стасенко и разглядела в парне талант. Она не только усыновила мальчика, но и дала ему путевку в мир кино. К сожалению, Василий ушел из жизни очень рано, но успел оставить миру свою точную копию.

За свою короткую карьеру Лыкшин успел сыграть всего в семи проектах, но среди них — фильм «Сволочи» и сериал «Громовы». Актер восстановил отношения с родной семьей, а затем и создал собственную.

Василий женился во время съемок в сериале «Громовы». Его избранница Елена была на 5 лет старше и воспитывала сына от первого брака. У Лены и Василия родилась дочка, но в 2009 году Василий скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Ему было всего 22 года.

Сегодня дочери актера Кире уже 14 лет. Девочке не было и года. когда отца не стало, поэтому она помнит его только по ролям в кино и сериалах. Елена очень много рассказывает дочери о том, каким был папа.

С каждым годом Кира все больше напоминает покойного отца. Каждый раз, когда вдова актера делится новыми фото дочки, подписчики отмечают невероятное сходство девочки с Василием.