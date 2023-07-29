Фото сестры Арнтгольц переполошило народ: невозможно найти даже 10 отличий

Татьяна Арнтгольц в российском кинематографе не одна такая красотка. У талантливой актрисы есть сестра-близнец Ольга, которая также активно снимается в кино.

Сестры невероятно близки друг с другом и стараются проводить вместе как можно больше времени. Например, не так давно знаменитости побывали в горах и сделали совместную фотографию на смотровой площадке. Трогательный снимок вызвал в социальных сетях настоящий переполох.

Фанаты с удивлением заметили, что 41-летние близняшки настолько похожи друг на друга, что между ними невозможно найти даже 10 отличий. Красота и очарование знаменитых артисток восхитили интернет-пользователей.