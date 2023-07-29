Фото сестры Арнтгольц переполошило народ: невозможно найти даже 10 отличий
Актриса и ее копия невероятно близки.
Татьяна Арнтгольц в российском кинематографе не одна такая красотка. У талантливой актрисы есть сестра-близнец Ольга, которая также активно снимается в кино.
Сестры невероятно близки друг с другом и стараются проводить вместе как можно больше времени. Например, не так давно знаменитости побывали в горах и сделали совместную фотографию на смотровой площадке. Трогательный снимок вызвал в социальных сетях настоящий переполох.
Фанаты с удивлением заметили, что 41-летние близняшки настолько похожи друг на друга, что между ними невозможно найти даже 10 отличий. Красота и очарование знаменитых артисток восхитили интернет-пользователей.
«Такие одинаковые», «Вот же Господь создал красоту, талант, да еще и в двойном экземпляре», «А мы никогда и не задумывались, кто есть кто. Всегда воспринимали как одно целое», — подметили фолловеры Татьяны в комментариях под ее постом.