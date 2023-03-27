Фирменных усов еще нет: как в молодости выглядел Вахтанг Кикабидзе (фото)

Вахтанг Кикабидзе прославился как один из самых харизматичных артистов СССР. Он блистал у главных режиссеров страны, а самой яркой его работой стало неоднократное сотрудничество с Георгием Данелией. При этом мало кто из поклонников знает, с чего начался творчесткий путь знаменитости.

Как оказалось, в возрасте 28 лет он попал на съемки комедии «Встреча в горах» своего соотечественника Николая Санишвили. В картине он исполнил роль Гии, а его коллегами стали Лейла Абашидзе и Ипполит Хвичиа.

В то время Кикабидзе был участником ансамбля «Орэра» и пел в квартете «Диэло». Молодой артист еще не отрастил свои знаменитые усы, поэтому многие поклонники признаются, что далеко не сразу узнают его в картине.

Всеобщая же известность пришла к артисту уже спустя три года. Тогда он снялся в комеди «Не горюй!», которая сделала его звездой не только в родной Грузии, но и во всем СССР.