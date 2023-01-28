Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для Овна, Льва, Стрельца

Астрологи рассказали, у кого кошелек будет полным, а у кого – пустым.

Звезды уже дали свой финансовый прогноз для всех знаков зодиака. Они поведали, кому из представителей зодиакального круга придется затянуть пояса, а кто останется в выигрыше и сможет позволить себе дорогостоящие покупки. Кроме того, финансовый гороскоп помогает заранее распланировать свой бюджет, избежать лишним трат или не упустить шанс подзаработать. Рассказываем, каким будет материальное положение огненных знаков в феврале 2023.

Овен

Небесные светила говорят, что последний зимний месяц будет для огненного знака не самым удачным. Женщинам-Овнам необходимо воздержаться от импульсивных трат - иначе в тот момент, когда деньги понадобятся на нечто по-настоящему нужное, их может не оказаться под рукой.

Влезать в долги - не выход, расплачиваться с ними будет трудно и нервозатратно.

Мужчинам-Овнам лучше заранее отправиться на поиски дополнительного источника дохода. Февраль припас для уроженцев этого знака множество испытаний, возможны крупные незапланированные траты, которые значительно подкосят личный бюджет. Заработанное в этом месяце лучше не тратить сразу, а приберечь на черный день.

Лев

Февраль 2023 для Львов будет невероятно благополучным. Представительниц огненного знака ждут неожиданные премии, повышение зарплаты или другие дополнительные источники дохода. В результате Львица сможет позволить себе приобрести все, о чем давно мечтала. Единственное, чего стоит остерегаться - мошенников.

Мужчины-Львы в феврале будут особенно успешны на работе, что, несомненно, будет поощрено солидной премией.

Возможно, что дополнительным притоком средств станут возвращенные долги. А вот щедро спонсировать друзей в этом месяце не стоит - в обратном случае есть риск больше никогда не увидеть своих кровных.

Стрелец

Для этого огненного знака февраль будет богатым - но не на доходы, а на расходы. Чтобы постоянно оставаться в плюсе, Стрельцу потребуется взять себя в руки и не тратить сверх своих возможностей. Уроженкам этого знака, оказавшись в магазине, не стоит поддаваться на маркетинговые уловки - иначе деньги разойдутся на что-то ненужное.

Мужчинам-Стрельцам важно тщательно проанализировать свое материальное положение и найти способы его улучшить.

Начать можно с составления финансового плана, который поможет взять доходы и расходы под контроль. Крупные покупки, если такие запланированы, стоит отложить до более благоприятных времен.