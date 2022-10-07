Финал «Мимино» должен был стать другим: советских зрителей пожалели

Каждый из смотревших фильм «Мимино» 1977 года хорошо помнит финал. В конце картины Валико всерьез рассматривает возможность спрыгнуть с самолета, но не решается на этот шаг. Однако первоначальный сценарий имел совсем другой сюжет.

По замыслу создателей, Валико все-таки спрыгивал с самолета, лишь только увидев родную деревню. Он буквально скатывался с горы и сталкивался с кузнецом, которому ранее обещал американские подковы. Слово он сдержал, но выяснялось, что для подков были нужны и особые гвозди, которых в СССР не было. Обиженный Валико разворачивался и собирался удалиться, а кузнец обращал внимание на его разорванные брюки. Тогда персонаж Кикабидзе отчитывал земляка за то, чем он любуется вместо живописных видов на горы, пишет Дзен-канал «Синема — графия ».

Но советских зрителей пожалели, решив, что такой финал был бы им непонятен. И, судя по комментариям в Сети, решение было правильным.