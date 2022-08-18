Фильтры слетели: вид экстремально омолодившейся Долиной вызвал оторопь

Лариса Долина последние годы известна не только своим творчеством, но и неожиданными преображениями. Поклонники внимательно следят за метаморфозами знаменитости, активно обсуждая, как ей удалось добиться таких впечатляющих результатов. Как оказалось, далеко не всегда омоложение артистки можно назвать реальным.

Не так давно в своем блоге Долина опубликовала серию видео, в которых рассказала о предстоящих концертах. В записях артистка предстала с эффектной прической и в фиолетовом свитере, однако фанаты обратили внимание на моложавый вид знаменитости. Как заметили поклонники, эффектной внешности певице удалось добиться лишь благодаря специальным фильтрам из социальной сети, которые изредка давали сбой в ролике и показывали, как на самом деле выглядит звезда.

Отметим, что уже не в первый раз Долину обвиняют в чрезмерном использовании ретуши снимков и видео. Ранее фанаты уже уличали артистку в подобном, но певица никак не реагировала на обвинения пользователей Сети и продолжает улучшать свои публикации.