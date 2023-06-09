Фильтры слетели: честное фото бывшей Богомолова вызывает оторопь

Актриса кино и театра и по совместительству бывшая супруга Константина Богомолова Дарья Мороз всегда отличалась своеобразным стилем. Она не наносит тонну макияжа, не обвешивается цепями и бриллиантами, не вываливает грудь напоказ. Вместо этого ее фирменной фишкой стала естественность. И, честно говоря, сейчас на фоне однотипных тюнингованных красоток Дарья отличается в лучшую сторону.

Кроме приятного внешнего вида Мороз обладает и другими несомненными талантами, в том числе и актерским, который достался ей по наследству. Родилась актриса в творческой семье. Ее мама была актрисой, отец тоже актер и режиссер. Поэтому можно сказать, что Дарья продолжила творческую династию, выбрав такой профессиональный путь. Любопытно, что дебютировала она, когда ей было всего лишь 3 месяца. И продолжает активно работать до сих пор.

Кроме того, Дарья довольно активно ведет соцсети, где делится с подписчиками событиями из своей жизни и фотографиями. Обычно фото актрисы подписчики буквально засыпают комплиментами, но последнее селфи их не на шутку встревожило. Бледная, изможденная, уставшая Дарья буквально ошеломила фолловеров.

И полетели комментарии: «Ой, мамочки, на ней же лица нет», «Выглядит приболевшей», «Со съемок на съемки скакать — так себе удовольствие... К тому же, уже не девочка все-таки... Надо в отпуск».