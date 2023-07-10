Фильтры долой: перекроенная дочь Успенской показала себя без прикрас

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина недавно поменяла имидж и теперь часто радует подписчиков новыми фотографиями. Еще совсем недавно поклонники певицы были уверены, что на Татьяне можно поставить крест: девушка постоянно попадала в разного рода скандалы, страдала от психических проблем и зависимости.

К счастью, помощь и поддержка матери помогли Татьяне справиться со сложным периодом. Плаксина прошла реабилитацию и полностью изменилась. Подробностями своей новой трезвой жизни она делится в социальных сетях.

Девушка сильно похудела и преобразилась благодаря пластике, поэтому теперь часто выкладывает снимки в купальнике. Подписчики не устают восхищаться тем, как поменялась Татьяна за последнее время. На фото она выглядит жизнерадостной и цветущей. Девушке уже исполнилось 33 года, но смотрится она от силы на 25.

Поклонники Успенской отмечают, что Татьяна становится полной копией своей звездной мамы.