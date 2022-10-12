Фильтрами не спасти: звезда «Ловушки для родителей» состарилась на глазах

Когда-то Линдси Лохан считалась одной из самых сексуальных актрис. Теперь же все кардинально изменилось. Каждый выход знаменитости в свет вызывает оторопь у ее поклонников.

В Сети широко обсуждаются снимки звезды фильма «Ловушка для родителей», которыми она то и дело делится с поклонниками в социальных сетях. Те в свою очередь не без горечи отмечают, что некогда привлекательная Лохан состарилась буквально на глазах.

Интернет-пользователи пришли к неутешительному выводу о том, что знаменитости не помогут даже фильтры. По мнению подавляющего большинства, актриса, которой 36 лет, выглядит на все 50.

Впрочем, причина этого известна. Всему виной оказался нездоровый образ жизни и зависимость актрисы, которые пагубно сказались не только на ее внешности, но и на актерской карьере. Теперь, как твердят хейтеры, Лохан может рассчитывать лишь на роли алкоголичек.