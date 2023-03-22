Фильмы про Петрова и Васечкина хотели запретить: не поверите почему

Комедия «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и ее продолжение увидели свет в 1984 году. Фильмы тут же полюбились советским зрителями, а больше всего они хвалили игру юных артистов. При этом мало кто догадывался, что на самом деле картины чудом оказались на экранах.

Так, сложности у режиссера Владимира Аленикова начались, как только он закончил первый фильм. Представив картину руководству студии, он услышал, что фильм отправляется на полку, пока постановщик не подготовит продолжение.

Однако, представив вторую часть приключений Петрова и Васечкина, Алеников вновь столкнулся со сложностями. Цензоры не хотели выпускать фильмы, критикуя главных героев и их поступки. И даже музыка и хореография, по мнению экспертов, не соответствовали поведению эталонных пионеров.

В итоге, чтобы спасти ситуацию, Алеников решил пригласить на киностудию супругу Юрия Андропова и предупредил об этом руководство. Первая леди страны высоко оценила фильмы, и уже на следующий день их поставили в эфир, где они мгновенно снискали любовь публики.