Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильм жестоко «покромсали»: правда о родстве Дадли и Гарри Поттера вышла наружу

Фильм жестоко «покромсали»: правда о родстве Дадли и Гарри Поттера вышла наружу

29 апреля 2023 08:30
Фильм жестоко «покромсали»: правда о родстве Дадли и Гарри Поттера вышла наружу

Эти кадры смотрелись бы логично.

Во время монтажа любого фильма часть уже снятых сцен просто вырезается. Таким образом не растягивается хронометраж ленты, и при этом сохраняется линия повествования. Однако зрителям все же удается посмотреть эпизоды, которые не вошли в оригинальную версию картины.

Поклонники поттерианы также смогли увидеть кадры, удаленные из любимой франшизы. Одни из них оказались особенно интересными. К примеру, в первой части «Даров Смерти» должна быть сцена прощания Гарри с Дадли. Их отношения на протяжении всех фильмов трудно назвать близкими или родственными. Однако мальчики многое пережили вместе, и эпизод их расставания смотрелся бы логично.

Фильм жестоко «покромсали»: правда о родстве Дадли и Гарри Поттера вышла наружу

В вырезанных кадрах главный герой жмет руку своему кузену и называет его Большим Д. Этим прозвищем пользовались лишь друзья мальчика, и из уст Гарри оно звучит очень трогательно. А сам Дадли говорит двоюродному брату, что не считает его «напрасной тратой места». Именно эта сцена показывает настоящее родство между персонажами.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1», 2010
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video