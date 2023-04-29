Фильм жестоко «покромсали»: правда о родстве Дадли и Гарри Поттера вышла наружу

Во время монтажа любого фильма часть уже снятых сцен просто вырезается. Таким образом не растягивается хронометраж ленты, и при этом сохраняется линия повествования. Однако зрителям все же удается посмотреть эпизоды, которые не вошли в оригинальную версию картины.

Поклонники поттерианы также смогли увидеть кадры, удаленные из любимой франшизы. Одни из них оказались особенно интересными. К примеру, в первой части «Даров Смерти» должна быть сцена прощания Гарри с Дадли. Их отношения на протяжении всех фильмов трудно назвать близкими или родственными. Однако мальчики многое пережили вместе, и эпизод их расставания смотрелся бы логично.

В вырезанных кадрах главный герой жмет руку своему кузену и называет его Большим Д. Этим прозвищем пользовались лишь друзья мальчика, и из уст Гарри оно звучит очень трогательно. А сам Дадли говорит двоюродному брату, что не считает его «напрасной тратой места». Именно эта сцена показывает настоящее родство между персонажами.