Фильм «Офицеры» годами показывали без важной сцены: причина для цензуры странная

Военная драма «Офицеры» была представлена советскому зрителю в 1971 году и до сих пор считается одним из главных фильмов о Великой Отечественной войне. Миллионы зрителей, затаив дыхание, наблюдают за судьбой главных героев, но мало кто знает, что изначально знаменитая картина выглядела совершенно иначе.

Дело в том, что за первую версию сценария отвечал Борис Васильев. Он разделил историю на две части, и конец первой пришелся на период репрессий. По задумке автора главные герои отправляются в лагеря, а встречаются уже спустя много лет.

Однако министр обороны Андрей Гречко не оценил задумку писателя. Он не хотел упоминать «Большой террор», поэтому обязал вырезать все упоминания об этом из сценария. Васильев же не согласился на такие условия, поэтому его заменил Кирилл Рапопорт.

Сценарист был согласен с требованиями Гречко и не стал отправлять главных героев в лагеря. Во второй версии сценария они также сталкиваются спустя много лет, но Трофимов все равно с удивлением реагирует на встречу со своим другом Вараввой: Рапопорт не стал изменять эпизод, написанный своим коллегой.

В итоге в финальной версии офицеров присутствует сюжетная дыра. Зрители до сих пор признаются, что не понимают, почему Трофимов так удивленно встречает своего друга, ведь он должен был знать, что тот жив. На самом же деле эпизод перекочевал из первой версии фильма, где герои считали друг друга погибшими.