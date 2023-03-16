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Фильм о Бэтмене запретили к показу из-за одной сцены: что в ней необычного

16 марта 2023 14:15
Фильм о Бэтмене запретили к показу из-за одной сцены: что в ней необычного

Причина удивит каждого.
 

Многие фильмы, ставшие международными хитами, в некоторых странах были встречены в штыки. И дело не в зрительской реакции, а в цензорах, не допустивших картины к показу.

Эта участь постигла культовый фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Так, китайским цензорам не понравилось, что Бэтмену удалось парить над Гонконгом и остаться незамеченным. Также герой Кристиана Бэйла охотился за китайским преступником, что тоже смутило чиновников. В официальном заявлении цензоры указали, что фильм Нолана «не совместим с культурными ценностями страны и населения».

До этого под запрет попала драма «Мемуары гейши». Чиновников возмутило, что китайские актрисы исполнили в американском фильме роли японских гейш.

Не приветствуется в Стране восходящего солнца и безобидная трилогия Роберта Земекиса «Назад в будущее». Китайские цензоры сочли, что создатели обошлись слишком легкомысленно с историей и темой путешествий во времени.

Фото: Кадр из фильма «Тёмный рыцарь» (2008)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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