Фильм — посмешище: за что Андрей Мягков возненавидел «Иронию судьбы»

Когда Эльдар Рязанов снимал «Иронию судьбы», то вряд ли догадывался, какое будущее ждет этот проект. Картина стала культовой, и теперь без нее не обходится ни одно 31 декабря. Казалось бы, актеры, снявшиеся в легендарной ленте, могут этим только гордиться.

На деле же все несколько иначе. Например, Андрей Мягков, воплотивший главного героя, хирурга Евгения Лукашина, и вовсе возненавидел детище именитого режиссера. Свое отношение к фильму артист раскрыл в одном из интервью, и, стоит отметить, такого многие зрители явно не ожидали.

Звезда экрана выступил за то, чтобы ленту с его участием перестали показывать в эфире каждый Новый год. По мнению знаменитости, будет гораздо лучше, если о проекте забудут — хотя бы на некоторое время. «Это фильм, который, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище», — не без сожаления подчеркнул Мягков.