«Фиктивный брак с дамой постарше»: правда о свадьбе экс-солиста «Корней» вышла наружу

Александр Асташенок стал звездой после появления на шоу «Фабрика звезд». Артист стал участником группы «Корни» и обзавелся армией фанаток, но ни одной из них не удалось покорить его сердце.

Музыкант потерял голову от концертного директора группы Елены Венгржиновской. Певца не смущало, что избранница старше на целых 13 лет. Первое время артист скрывал эти отношения от публики. Это было необходимо для того, чтобы поклонницы продолжали тешить себя надеждами и повсюду преследовали объект своей любви.

Однако терпения Александра хватило всего лишь на семь месяцев. Затем он сделал предложение возлюбленной, на которое та ответила согласием. Правда, в искренность их чувств верили далеко не все. Например, сотрудница ЗАГСа, которая принимала заявление пары, и вовсе посчитала, что дело тут нечисто.

«Мол, все понятно: молодой человек без московской прописки. Фиктивный брак с дамой постарше», — вспомнил Александр в рамках YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу ». Каково же было удивление сотрудницы ЗАГСа, когда молодожены, после того как их объявили мужем и женой, не смогли сдержать переполняющие их чувства, разрыдались и обнялись.

Отметим, что в браке с Еленой экс-солист группы «Корни» счастлив до сих пор. У пары есть дочь Виктория, которой и посвящена известная песня «С днем рождения, Вика!».