Фигура лучше, чем у 18-летней дочери: ужаснетесь, чего это стоило Гвинет Пэлтроу

В прошлом году голливудская красавица Гвинет Пэлтроу отметила 50-летие. К своему возрасту актриса сумела сохранить превосходную фигуру, которая даже лучше, чем у ее юной дочери Эппл.

Красота требует от Гвинет железной силы воли и самодисциплины. Актриса уже много лет тщательно следит за своим рационом и не позволяет себе никаких послаблений. На завтрак она выпивает одну чашку кофе, а ее обед состоит из бульона, сваренного на кости. Во второй половине дня Пэлтроу совершает прогулку или занимается пилатесом. Ближе к вечеру актриса отправляется в сауну, потом идет ужинать, где за столом ее ждут сырые овощи.

Такой жесткий рацион под силу не каждому человеку. К тому же неизвестно, какие последствия ожидают саму Гвинет через несколько лет. Сегодня уже видно, что кожа актрисы стала тонкой, морщинистой и бесцветной. Когда Пэлтроу улыбается, то она похожа на иссохшую старушку. Видимо, ради роскошной фигуры кинозвезда готова пожертвовать даже своим лицом.