«Фигня это все»: Тарзан честно высказался о разводе с женой

Сергей Глушко, который недавно решил попробовать себя в качестве художника, на открытии выставки заговорил о расторжении брака. По словам звезды, развод стал закономерным развитием событий, и о крушении брака он ничуть не жалеет. Теперь ему остается только давать мудрые советы своему сыну.

По словам Сергея, он не желает Архипу повторения собственной судьбы. Молодой человек уже долгое время встречается с бывшей стриптизершей Мелиссой, но вести возлюбленную под венец не спешит. Глушко считает это решение правильным: он тоже обжегся в юности, поверив в возможность «рая в шалаше». Об этом он рассказал на шоу «Ты не поверишь!».

С первой женой Еленой Тарзан жил в крохотной «однушке», а его зарплаты едва хватало на жизнь. Поэтому, когда брак распался, это для Сергея не стало неожиданностью. И своему наследнику он такой судьбы не желает.