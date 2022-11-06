Феноменальный успех принес недостаток: Роуз из «Титаника» стыдится его 25 лет

При общении с фанатами актриса едва скрывает свое раздражение.

Кейт Уинслет не любит вспоминать о том, что в ее фильмографии есть выдающаяся лента Джеймса Кэмерона «Титаник». Именно этот фильм подарил актрисе международную известность, а заодно и «наградил» самым большим комплексом, которого она стыдится вот уже 25 лет.

Артистка признается, что сегодня совсем по-другому сыграла бы Розу Дьюитт Бьюкейтер. Именно с ней поклонники продолжают ассоциировать Уинслет, что немало ее раздражает.

«У меня есть и более глубокие роли», — подчеркнула однажды уязвленная знаменитость.

Досаждает актрисе и то, что фанаты часто просят ее оставить автограф на снимке с обнаженной Роуз. Как оказалось, Кейт несколько стесняется данного кадра и не считает его произведением искусства.