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Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья

26 сентября 2023 19:30
Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья

Актриса не имеет доступа к своим счетам.

В этом году состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной вызывает большое беспокойство у ее поклонников. Некоторое время назад 85-летняя актриса перенесла инсульт и долго находилась в больнице. После этого никаких новостей о ее самочувствии не появлялось.

Точку в многочисленных слухах поставила внучка звезды Анна Трегубенко. Она рассказала, что именно ее тетя Ольга Шукшина первая почувствовала неладное и вызвала для актрисы скорую. На момент госпитализации у вдовы режиссера отсутствовала речь и не двигались рука и нога.

Медики успели оказать ей квалифицированную помощь, после этого Лидия Федосеева-Шукшина восстанавливалась в реабилитационном центре. Сейчас она живет с дочерью Ольгой. Анна, как и ее мать Мария Шукшина, общаются с актрисой только по телефону.

Кроме того, по словам внучки, все расходы за лечение артистки взяла на себя ее тетя. Также Ольга получила доступ ко всем банковским картам и счетам матери, на которых, по слухам, хранится многомиллионное состояние. Трегубенко считает такие меры вполне оправданными, ведь до этого ее бабушка могла отдать сотни тысяч рублей мошенникам.

«Это абсолютно правильно», — заявила Анна на шоу «Звезды сошлись».

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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