Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья

В этом году состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной вызывает большое беспокойство у ее поклонников. Некоторое время назад 85-летняя актриса перенесла инсульт и долго находилась в больнице. После этого никаких новостей о ее самочувствии не появлялось.

Точку в многочисленных слухах поставила внучка звезды Анна Трегубенко. Она рассказала, что именно ее тетя Ольга Шукшина первая почувствовала неладное и вызвала для актрисы скорую. На момент госпитализации у вдовы режиссера отсутствовала речь и не двигались рука и нога.

Медики успели оказать ей квалифицированную помощь, после этого Лидия Федосеева-Шукшина восстанавливалась в реабилитационном центре. Сейчас она живет с дочерью Ольгой. Анна, как и ее мать Мария Шукшина, общаются с актрисой только по телефону.

Кроме того, по словам внучки, все расходы за лечение артистки взяла на себя ее тетя. Также Ольга получила доступ ко всем банковским картам и счетам матери, на которых, по слухам, хранится многомиллионное состояние. Трегубенко считает такие меры вполне оправданными, ведь до этого ее бабушка могла отдать сотни тысяч рублей мошенникам.