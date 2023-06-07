Федосеева-Шукшина знала, как охмурить гения за одну ночь: женщинам на заметку

История отношений Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василия Шукшина напоминает одновременно извержение вулкана и американские горки. В них было все — страшные запои Василия, прекрасные отношения со свекровью, любовь без памяти, ревность, обожание детей, побои, счастье, от которого аж дух захватывало и многое другое. Но в самом начале юная ленинградка Лидия и подумать не могла, что судьба ее свяжет с Василием.

Все, что она о нем знала, претило ей, вызывало страх и отвращение. Ведь о Шукшине шли такие разговоры, что другой реакции и быть не могло. Грубый, запойный, ревнивый. Мог запросто избить женщину. И когда Федосеева-Шукшина узнала, что он станет ее партнером на съемочной площадке, огорчению ее не было предела. Она с ужасом и тревогой ждала начала работы. Но одна лишь ночь в поезде изменила все раз и навсегда.

Они ехали в поезде к месту, где должны были проходить съемки. И вдруг в купе неожиданно в купе зашел Василий. Лидия в это время только запела «Калина красная, калина вызрела», и он неожиданно легко в унисон подхватил песню. Так она взяла его за душу, что после у них был ночной разговор обо всем на свете, съемки на юге и возвращение Шукшина к другой, у которой от него родилась дочь. Он метался между ними, пока Софронова его не выгнала. Так он окончательно остался с Федосеевой-Шукшиной, с которой прожил до самой своей смерти.