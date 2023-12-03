Федосеева годами изменяла с этим мужчиной: перестала скрывать сразу после смерти Шукшина

Легендарный фотокорреспондент ТАСС Анатолий Ковтун запечатлел жизнь и творчество Василия Шукшина. Однако особый интерес вызывают его фотоальбомы, посвященные любви Шукшина и Лидии Федосеевой.

Ковтун утверждает, что Шукшин очень любил Федосееву, но она не отвечала на его чувства и плохо заботилась о писателе. Супруга не готовила ему, не создавала уюта в доме. Вместо этого она жила в свое удовольствие, пользовалась женской привлекательностью, а порой и злоупотребляла ею. И, по словам фотографа, не прошла испытание медными трубами — оказалась партнершей, не достойной Шукшина.

Более того, Федосеева весьма своеобразно общалась со своим будущим мужем, оператором Михаилом Аграновичем, и еще при жизни Шукшина изменяла ему.