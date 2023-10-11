Фатеева испортила жизнь Кустинской одним поступком: все из-за мужчины

В популярной комедии «Три плюс два» Наталья Фатеева и Наталья Кустинская сыграли лучших подруг. Брюнетка и блондинка считались признанными советскими красавицами, и зрители полагали, что они поддерживали хорошие отношения и в жизни.

На самом деле так и было, пока их дружбу не нарушил мужчина. Третий супруг Фатеевой, космонавт Борис Егоров, не устоял перед ее коллегой. Он закрутил роман с Кустинской, а затем и вовсе ушел к ней из семьи, где только что появилась на свет дочка. Актриса затаила злобу на бывшую подругу и нашла способ испортить ей жизнь.

Как уверяла Кустинская, именно Фатеева постаралась, чтобы ее лишили роли в фильме «Волшебная гора». У блондинки был шанс появиться в кадре с Шоном Коннери и Шарлем Азнавуром, однако ее в последний момент не выпустили за границу на съемки.

В любом случае построить счастливый брак на чужом разводе у звезды СССР не вышло. Любвеобильный космонавт развелся с ней спустя 20 лет отношений ради другой женщины.