Фатальная ошибка Рязанова: назван главный ляп легендарной ленты «Служебный роман»

Лирическая комедия «Служебный роман» стала одним из самых известных фильмов в карьере Эльдара Рязанова. Лента практически сразу разошлась на цитаты. При этом внимательные зрители до сих пор спорят об одном из главных ляпов картины.

Дело в том, что героиня Светланы Немоляевой Ольга Рыжова на протяжении всего фильма утверждает, что живет не в Москве, а за городом. При этом она садится на электричку на станции «Лосиноостровская», которая находится в пределах города и является частью Москвы.

Многие поклонники, как утверждает YouTube-канал «16 ключей к человеку» уверены: Рязанов перепутал расположение станций и случайно отправил Рыжову жить в Подмосковье. Якобы режиссер не разобрался в карте общественного транспорта, из-за чего и получился неожиданный ляп. Сам постановщик при этом никогда не комментировал свою ошибку.

При этом часть зрителей уверена, что спорная ситуация объясняется достаточно просто. Рыжова вполне могла ходить пешком до нужной станции, чтобы экономить деньги за оплату проезда, или просить кого-то из знакомых довозить ее именно до «Лосиноостровской» и таким образом намного быстрее добираться до работы.