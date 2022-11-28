Фатальная ошибка Гайдая: от такого Шурика волосы встанут дыбом (фото)

Леонид Гайдай как никто другой знал, что успех картины во многом зависит от актеров. Выбирая артистов в свои проекты, режиссер не имел права на ошибку, ведь слишком многое было на кону.

Решая, кто именно сыграет Шурика в «Операции „Ы“», кинодел метался между несколькими кандидатурами. Воплотить студента желали Олег Видов, Валерий Носик и Всеволод Абдулов. Многие зрители уверены, что эти актеры с яркой и привлекательной внешностью неплохо бы смотрелись в главной роли гайдаевской комедии. Но при этом немногие знают, что был и еще один кандидат — Евгений Петросян.

В те годы он только окончил эстрадное училище и еще не был известным юмористом и телеведущим. Между тем какая-то неведомая сила уберегла Леонида Иовича от фатального промаха и заставила его отказаться от работы с Петросяном. Режиссер остановил свой выбор на Александре Демьяненко и, как показало время, не прогадал.