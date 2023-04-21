Фантазия родителей безгранична: этих звездных детей назвали в честь еды (фото)

Не все из них звучат привычно.

Сегодня родители все чаще стараются придумать для своего ребенка необычное имя. Взрослые вдохновляются популярными сериалами, фильмами или же героями из литературных произведений. Но голливудские знаменитости вновь создали новый тренд. Теперь селебрити называют детей в честь еды.

У красавицы Кортни Кокс родилась дочь, которую назвали Коко. Малышка получила такое имя из-за того, что родителям нравится шоколад.

Другая американская актриса назвала свою наследницу еще на третьем месяце беременности. Врачи сказали Дрю Бэрримор, что на этом сроке ее ребенок размером с оливку. Именно тогда знаменитость и решила, что на свет появится маленькая Олив. Хотя имя Оливия звучало было гораздо привычнее.

А вот Гвинет Пэлтроу в этом вопросе доверилась мужу. И теперь дочь голливудской звезды зовут Эппл, что переводится как «яблоко».