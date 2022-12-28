Фантазия разыгралась: за что эти звездные дети точно возненавидят своих родителей

На благодарность лучше не рассчитывать.

В своем стремлении выделить собственного ребенка из общей массы родители идут на все. Так, в последнее время стало модно давать детям древнерусские имена — Акулина, Святослав, Добрыня. И этот тренд с охотой подхватили звезды шоу-бизнеса.

Единственного сына Жанны Фриске зовут Платон. Это имя артистка выбрала вместе с мужем Дмитрием Шепелевым. Пара долго не могла договориться, как назвать ребенка. В итоге оба сошлись на варианте Платон — имя полностью устроило и Жанну, и Дмитрия.

Известная актриса Мария Порошина является матерью пятерых детей. Три ее дочери носят вот такие «винтажные» имена Серафима, Аграфена и Глафира.

Сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко тоже зовут по-старорусски — Матвей и Корней. А вот дочку актриса назвала на «западный» лад — Бэлла.

Но особенно отличилась звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова. Четыре ее сына носят имена Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Тарханова сама выбирала, как назовет детей. А главным условием для нее было наличие буквы «Р».

У этих звездных родителей получилось выделиться из толпы, нарекая детей экзотическими древними именами. Вот только не факт, что отпрыски скажут им за это спасибо.