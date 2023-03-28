Фанаты забили тревогу: что происходит с 69-летней Любовью Успенской (фото)

Любовь Успенская не скрывает, что внешность имеет для нее большое значение. Певица охотно рассказывает о сделанных пластических операциях и гордится тем, какую работу провела над своим телом. Однако далеко не все рады за королеву шансона.

Многие полагают, что артистка напрасно забыла о своем возрасте. По мнению хейтеров, 69-летней исполнительнице стоит отказаться от слишком откровенных нарядов, в которых она то и дело показывается на публике. Вот и очередной выход артистки в свет вызвал у россиян недоумение.

Дочь звезды Татьяна Плаксина опубликовала в соцсетях совместный снимок с матерью. Успенская позировала в платье, которое больше подошло бы 20-летней девушке. Юбка наряда оказалась достаточно короткой, чтобы фанаты забили тревогу. Многие из них осудили Любовь Залмановну за то, что та вновь выставила себя на посмешище.