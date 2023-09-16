Фанаты впервые услышали пение сына Фриске от Шепелева: просто восторг
Пользователи в восторге от юного дарования.
Жанна Фриске ушла из жизни восемь лет назад. После себя певица оставила не только множество хитов, но и сына Платона. Мальчик остался без мамы в два года — все заботы о нем взял отец Дмитрий Шепелев. Папа старается всесторонне развивать ребенка на радость многочисленным поклонникам.
Платон увлекается баскетболом, а еще он без ума от музыки. Гитарные каверы 10-летнего школьника уже расходятся по Сети. Теперь подписчики смогли оценить и вокал Платона. Вместе с папой они записали реакцию мальчика на хиты 1983 года. Юный гитарист пришел в восторг от песни Элтона Джона I’m Still Standing и даже подпел любимому исполнителю.
«Очень классный, мимика Жанны», «Очаровательный мальчик», «Какой он музыкальный и талантливый», «Видно, что парень растет в любви», «Раскованный мальчик. Музыкант 100%», — комментируют видеоролик юзеры.