Фанаты впервые услышали пение сына Фриске от Шепелева: просто восторг

Жанна Фриске ушла из жизни восемь лет назад. После себя певица оставила не только множество хитов, но и сына Платона. Мальчик остался без мамы в два года — все заботы о нем взял отец Дмитрий Шепелев. Папа старается всесторонне развивать ребенка на радость многочисленным поклонникам.

Платон увлекается баскетболом, а еще он без ума от музыки. Гитарные каверы 10-летнего школьника уже расходятся по Сети. Теперь подписчики смогли оценить и вокал Платона. Вместе с папой они записали реакцию мальчика на хиты 1983 года. Юный гитарист пришел в восторг от песни Элтона Джона I’m Still Standing и даже подпел любимому исполнителю.