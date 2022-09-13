Фанаты схватятся за сердце: что стало с Коротышкой из «Индианы Джонса»

Похождения бравого археолога Индианы Джонса и по сей день остаются в топе зрительских киносимпатий. О том, что исполнитель главной роли, легенда Голливуда Харрисон Форд, несмотря на свой возраст, все еще полон сил и готов едва ли не в любой момент вернуться к роли «мистера Инди», известно давно.

А вот исполнитель роли Коротышки во втором фильме оригинальной трилогии — «Индиана Джонс и Храм судьбы» — спустя 36 лет выглядит далеко не так миловидно. Актер Джонатан Ке Кван, поработав с великим Стивеном Спилбергом, на долгие два десятка лет исчез с западных киноэкранов, снимаясь в основном в Японии, на Тайване и в родном Вьетнаме.

Но за последний год карьера Квана снова пошла в гору. Сначала он сыграл в фильме «Все, везде и сразу» с Мишель Йео, а затем подтвердил свое участие во втором сезоне сериала «Локи» для главного кинодвигателя последних лет — киновселенной Marvel.