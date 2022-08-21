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Фанаты пришли в восторг, увидев, как сегодня выглядит звезда «Часа пик» Крис Такер

21 августа 2022 08:15
Фанаты пришли в восторг, увидев, как сегодня выглядит звезда «Часа пик» Крис Такер

Американский комик отмечал юбилей в прошлом году.

Забавная комедия «Час пик» сделала Криса Такера популярным. Американский комик сумел раскрыться в кадре по-новому, а проект, в котором он снялся, стал классикой.

В конце августа Такер отметит день рождения — ему исполнится 51 год. Правда, на свой возраст актер все же не выглядит, хоть и выдает его пробивающаяся седина. Темнокожий напарник Джеки Чана отрастил бороду и шикарную шевелюру, а легкая полнота стала добавлять ему больше солидности.

В комментариях Такера буквально забросали комплиментами.

«Вы мой кумир», «Золотой король, не уходите на пенсию», «Вы очень нужны нам», «Любим, «Отличная физическая форма», — писали ему.

Фанаты пришли в восторг, увидев, как сегодня выглядит звезда «Часа пик» Крис Такер

Фото: социальные сети Криса Такера

Фото: Фото: скриншот "Час пик"
Алина Крылова
Алина Крылова
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