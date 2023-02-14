Фанаты пришли в ужас: мировой секс-символ превратился в 136-килограммового старика

В 50-е Марлон Брандо был эталонным красавцем. Накачанный высокий брюнет одним своим видом сводил женщин с ума, но так длилось недолго.

Уже в 60-е карьера актера застопорилась. Фильмы с участием знаменитости не находили отклика у зрителей, что не обошлось без серьезных последствий. Брандо разочаровался в себе и в актерской профессии и начал заедать стресс.

Вскоре от мирового секс-символа не осталось и следа. Костюмерам приходилось постоянно расшивать одежду для актера, который, казалось, набирает лишние килограммы прямо на глазах. Часто доходило до того, что брюки рвались прямо артисте, пока тот работал на съемочной площадке.

Остаток своей жизни звезда экрана провел на собственном острове Тетиароа в Полинезии. Садиться на диету Марлон даже не думал, поэтому с годами превратился в 136-килограммового старика, вынужденного передвигаться на инвалидной коляске.