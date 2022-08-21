Фанаты опешили: вычурная внешность дочери Глюкозы заставила ахнуть

Наталья Ионова, она же Глюкоза, считается одной из самых красивых и моложавых мамочек шоу-бизнеса. Однако, пока сама певица пропадала в спортзале и занималась записью новых песен, воспитание обеих дочерей вышло из-под контроля.

Сначала старшую из них, Лиду, выгнали из школы. Позже у нее же обнаружились вредные привычки. Закончилось все и вовсе разительными переменами во внешности. В Сеть утекло фото, на котором запирсингованная школьница хвастается новым платьем.

Внимательные комментаторы, в свою очередь, обратили внимание на странную прическу Лиды, а заодно поспешили вспомнить, как часто дочь Натальи появляется на публике в вещах с мужского плеча.

«Слишком проблемная дочь», «И на кого ваша дочь похожа?», «Дочь ваша выглядит лет на 35», «Нет, ну это все, конечно, жесть. Я понимаю, ребенок, вырастет еще. Но зачем позволять так издеваться над своей внешностью?» — негодовали они.

Фото: социальные сети Натальи Ионовой