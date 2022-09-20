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Фанаты не простили: решившуюся на откровения Нюшу унизили на всю страну

20 сентября 2022 16:45
Фанаты не простили: решившуюся на откровения Нюшу унизили на всю страну

Артистку заподозрили в обмане.

Со стороны семья певицы Нюши может показаться идеальной. Артистка вместе с мужем Игорем Сивовым воспитывает двоих детей — трехлетнюю дочь Симбу и сына Сафрона, которому нет еще и года. Оказалось, что за идиллической картиной скрывается ужасная правда.

Исполнительница дала откровенное интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света», в котором рассказала, что в прошлом году в ее отношения с любимым «вмешалась измена». Поклонники тут же решили, что на адюльтер решился Сивов, причем именно тогда, когда его избранница находилась в интересном положении. Мысль об этот привела интернет-пользователей в ярость.

Такого обмана фанаты не простили знаменитости и ее мужу. Решившуюся на откровения Нюшу унизили на всю страну. Многие отметили, что Сивов «упал в их глазах». Но были и такие, кто обвинил во всем певицу.

«Вот прикол, если это она ему изменила. Там же прямо не сказано, что он, а мужика зря травят», — гласит один из комментариев в Сети.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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