Фанаты не простили: решившуюся на откровения Нюшу унизили на всю страну

Со стороны семья певицы Нюши может показаться идеальной. Артистка вместе с мужем Игорем Сивовым воспитывает двоих детей — трехлетнюю дочь Симбу и сына Сафрона, которому нет еще и года. Оказалось, что за идиллической картиной скрывается ужасная правда.

Исполнительница дала откровенное интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света», в котором рассказала, что в прошлом году в ее отношения с любимым «вмешалась измена». Поклонники тут же решили, что на адюльтер решился Сивов, причем именно тогда, когда его избранница находилась в интересном положении. Мысль об этот привела интернет-пользователей в ярость.

Такого обмана фанаты не простили знаменитости и ее мужу. Решившуюся на откровения Нюшу унизили на всю страну. Многие отметили, что Сивов «упал в их глазах». Но были и такие, кто обвинил во всем певицу.