Фанаты ликуют: глазам не поверите, кто появится в новых «Папиных дочках» (фото)

Зрители с нетерпением ждут премьеры нового сезона популярного сериала «Папины дочки». Тем временем в Сети появляются новые любопытные подробности относительно того, кто вновь примет участие в работе над полюбившимся россиянам проектом.

Ранее поклонники получили новость о том, что Дарья Мельникова, воплотившая Женю, и Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, на экране не появятся. Это разочаровало многих, однако не обошлось и без приятных сюрпризов.

Теперь появилось известие, от которого фанаты пришли в восторг. Выяснилось, что они вновь увидят такую яркую героиню, как Тамара Кожемятько. Секретарша психотерапевта Сергея Васнецова покорила зрителей своим веселым нравом, поэтому все с нетерпением ждут ее возвращения на большие экраны. К слову, ее, как и прежде, сыграет Татьяна Орлова, так что камбэк легенды не за горами.