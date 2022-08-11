Фанаты «Иронии судьбы» не знали: этого советского актера Брыльска ненавидела «до трясучки»

Вот уже без малого 50 лет российские зрительницы пересматривают любимый новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» и снова и снова задаются вопросом, а кого они бы выбрали на месте героини Брыльски — надежного Ипполита или влюбленного Женю. Но оказалось, что сама актриса не остановилась бы ни на одном из этих претендентов.

В многочисленных интервью уже после съемок Барбара признавалась , что Андрей Мягков ее не привлекал, а Юрий Яковлев и вовсе вызывал лишь отрицательные чувства. Дошло до того, что поцелуи с Яковлевым польская актриса воспринимала как наказание. Она рассказывала, что уговаривала Эльдара Рязанова вырезать эти сцены, а когда он не поддался, попросила снимать их хотя бы со спины. Так Брыльска собиралась только сделать вид, что целует актера, которого она ненавидела. Однако, по воспоминаниям актрисы, Яковлев все равно пытался правдоподобно сыграть сцену, и ей даже пришлось его отталкивать.

Свою антипатию Барбара презрительно объясняла тем, что ей нравились лишь красивые мужчины, а ни одного из партнеров на площадке мелодрамы она таким не считала. Она нещадно критиковала Яковлева, отмечая его кривые зубы. Кроме того, на момент съемок ленты она только вышла замуж в третий раз и была горячо влюблена в мужа, ждавшего ее дома с маленькой дочкой.