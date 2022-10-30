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Фанаты бьют тревогу: в этой бабушке перестали узнавать Фиби из «Друзей»

30 октября 2022 19:30
Фанаты бьют тревогу: в этой бабушке перестали узнавать Фиби из «Друзей»

Публика не одобрила выбор артистки.

Лиза Кудроу взбудоражила поклонников своим внешним видом. Как отмечают внимательные фанаты, артистка перестала следить за собой и выглядит значительно старше своих лет.

Дело в том, что Кудроу является противницей пластической хирургии. Артистка не ставит себе инъекции ботокса и не ложится на стол хирурга, в отличие от многих своих коллег. Знаменитость старается быть максимально естественной, что подкупает многих поклонников. Однако вместе с этим Кудроу отказывается и от косметических средств.

Как неоднократно замечали фанаты, артистка может появиться на светском мероприятии с несвежей головой или без макияжа. Из-за этого 59-летняя звезда «Друзей» выглядит значительно старше своих лет и на некоторых снимках даже похожа на бабушку, а не на голливудскую знаменитость.

Фанаты бьют тревогу: в этой бабушке перестали узнавать Фиби из «Друзей»

Пользователи Сети не оставляют без внимания метаморфозы Кудроу. В социальных сетях многие просят знаменитость начать следить за собой и внимательнее относиться к своей внешности, однако артистка никак не реагирует на их просьбы.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Друзья" (1994–2004), соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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