Фанаты ахнули: раздевшийся Галкин засветился на публике

Максим Галкин удивил поклонников, опубликовав серию своих откровенных снимков. Не так давно популярный телеведущий пытался показать, как растет его сын Гарри, и поделился коллажем, на котором красуется с наследником на пляже в разные годы его жизни. Фанаты не прошли мимо публикации, но обратили внимание в первую очередь на самого Галкина, отметив его спортивную фигуру, которую ему удается сохранять практически в 50 лет. Не поскупились поклонники и на комплименты.

«Вы совсем не меняетесь», «Сын растет, а папа такой же, с прессом», «Папа только совсем не меняется», «Вот это папа, красавчик», — пишут фанаты в социальных сетях артиста.

Также пользователи Сети отметили, насколько Гарри становится похож на своего отца. По их мнению, уже через пару лет наследник догонит Галкина в росте, поэтому их едва можно будет отличить друг от друга.