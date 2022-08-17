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Фанаты ахнули: раздевшийся Галкин засветился на публике

17 августа 2022 15:00
Фанаты ахнули: раздевшийся Галкин засветился на публике

Артист не постеснялся поделиться пикантным кадром.

Максим Галкин удивил поклонников, опубликовав серию своих откровенных снимков. Не так давно популярный телеведущий пытался показать, как растет его сын Гарри, и поделился коллажем, на котором красуется с наследником на пляже в разные годы его жизни. Фанаты не прошли мимо публикации, но обратили внимание в первую очередь на самого Галкина, отметив его спортивную фигуру, которую ему удается сохранять практически в 50 лет. Не поскупились поклонники и на комплименты.

Фанаты ахнули: раздевшийся Галкин засветился на публике

«Вы совсем не меняетесь», «Сын растет, а папа такой же, с прессом», «Папа только совсем не меняется», «Вот это папа, красавчик», — пишут фанаты в социальных сетях артиста.

Также пользователи Сети отметили, насколько Гарри становится похож на своего отца. По их мнению, уже через пару лет наследник догонит Галкина в росте, поэтому их едва можно будет отличить друг от друга.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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