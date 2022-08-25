Фанатки рыдали зря: обнародованы вопиющие ляпы «Титаника», которых никто не замечал

Фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона вышел в прокат в 1997 году, но до сих пор миллионы зрителей обсуждают романтичную историю. При этом внимание фанаты обращают не только на сюжет, но и на ляпы, которые позволили себе создатели картины и которые можно увидеть практически в каждой части ленты.

Например, родинка на лице главной героини Розы Дьюитт Бьюкейтер постоянно меняет свое положение. Сначала ее можно заметить на правой щеке, а уже в следующей сцене — на левой и немного выше. То же самое происходит и с украшениями персонажа. Сначала она появляется в кадре с эффектным колье, а чуть позже его уже нет на шее героини, хотя по сюжету она вряд ли успела бы его снять и отнести в каюту.

Также неточности можно заметить и в сцене, когда героиня Кейт Уинслет спасает своего возлюбленного, которого сыграл Леонардо ДиКаприо. Она бегает по кораблю и находит топор, который висит в специальном стеклянном кейсе. Девушка разбивает стекло рукой, однако уже в следующем кадре можно заметить, что бокс полностью целый, хотя из него и достали топор.