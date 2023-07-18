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Фамилию Натальи Водяновой всю жизнь говорят неправильно: вот что выяснилось

18 июля 2023 11:00
Фамилию Натальи Водяновой всю жизнь говорят неправильно: вот что выяснилось

Имя модели не всегда было таким благозвучным.

Наталья Водянова — одна из самых популярных российских моделей. Ее имя известно по всему миру, но даже соотечественники произносят его неправильно.

Модель прославилась еще в юном возрасте, поэтому все знают ее под фамилией отца Михаила Водянова. Сегодня Наталья замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно, но дело совсем не в том, что она взяла фамилию супруга. Проблема с полным именем женщины оказалась в произношении.

Изначально фамилия модели звучала как ВодянОва, с ударением на букву О. Но, когда Наталья начинала карьеру и выходила на уровень международных показов и съемок, она решила придать своему имени больше благозвучности и сделала его привычнее для иностранной публики. Так появилась фамилия ВодЯнова, с ударением на второй слог. Теперь даже в России модель называют «по-зарубежному», но все ее родственники носят фамилию ВодянОвы.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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