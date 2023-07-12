Фамилия звезды российских сериалов повергнет в шок: такую даже псевдонимом взять стыдно

Увидев это имя в списке ролей, можно подумать, что произошла опечатка или молодая актриса взяла себе слишком самонадеянный псевдоним. Но на самом деле эта красавица носит свою обычную фамилию — такую же, как указана в ее паспорте и документах родителей. А имя этой актрисы — Анна Роскошная.

Артистку постоянно спрашивают, откуда у нее такая фамилия, но она не устает отвечать, что от родителей. Звучное имя не смущает женщину, напротив, она рада такому «наследству».

Путь в кино для Анны был долгим — в отличие от многих других актрис, она прославилась, когда была уже старше 30 лет. В юности родители уговорили ее изучать международные экономические отношения, но с возрастом Роскошную все больше тянуло к искусству.

Свою первую роль она сыграла в 2012 году, а прославилась на всю страну только в 2021-м благодаря сериалу «Красная зона». Но Анна не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает о новых ролях — с такой фамилией карьера должна быть соответствующей.