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Фальшивое не только имя: известный комик оказался даже не Галустяном

6 августа 2023 11:10
Фальшивое не только имя: известный комик оказался даже не Галустяном

Сменил множество имен, но забыл назвать настоящее.

Михаил Галустян прославился как игрок в КВН, а затем — как актер, сыгравший во множестве комедий и юмористических шоу. Также он создал собственную кинокомпанию, подарил голос герою мультфильма «Кунг-фу Панда», выпустил несколько треков под псевдонимом Super Жорик. Но среди множества этих имен нет ни одного настоящего. На самом деле и имя, и фамилия артиста должны звучать иначе.

Юморист не раз признавался, что по документам его зовут не Михаил, а Ншан. Его назвали в честь деда, которого все называли Мишей. Поэтому в детстве юмориста называли так же — Мишей или Михаилом. По признанию Галустяна, имя Ншан он слышал только от сотрудников правоохранительных органов. Однако оба имени ему нравятся — и русское, и армянское.

Но оказалось, что и фамилию его дед носил другую — его звали Ншан Голустян, через букву «О». Как и когда Голустян превратился в Галустяна, остается загадкой. Скорее всего, в документы в какой-то момент закралась ошибка.

Фото: Legion-Media,Youtube/@NadinStrelets
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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